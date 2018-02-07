США разочарованы подписанием Дудой закона об Институте национальной памяти

Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал закон об Институте национальной памяти.

Соединенные Штаты, близкий союзник Польши по НАТО выразили разочарование решением подписать закон об Институте национальной памяти.

Как сообщает Reuters, президент Польши Анджей Дуда подписал закон во вторник, 6 февраля. Документ предусматривает запрет идеологии украинских националистов и вводит уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений польскому государству.

"Президент Польши во вторник подписал закон, который вводит заключение за предположение, что страна была соучастником во время Холокоста", - говорится в сообщении Reuters.

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Президент Польши в телеобращении сказал, что этот законодательный акт защитит польскую репутацию на международной арене, но Израиль призвал к внесению поправок, отмечая, что обе страны имеют "общую ответственность" за сохранение памяти о Холокосте.

Как сообщается в релизе Государственного департамента США, этот закон негативно скажется на свободе слова и научных исследованиях.

"Мы понимаем, что этот закон будет передан в Конституционный суд Польши. Принятие этого закона негативно сказывается на свободе слова и научных исследованиях", - говорится в заявлении.

В Госдепе подтверждают, что такие термины, как "польские лагеря смерти" являются обманчивыми и болезненными.

"Такие исторические неточности затрагивают Польшу, нашего сильного союзника, и с ними необходимо бороться таким образом, чтобы защищать основные свободы. Мы считаем, что открытые дебаты, изучение и образование являются лучшим средством противодействия использованию неверных формулировок", - заявили в Госдепе.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

В Госдепартаменте США призвали Польшу пересмотреть закон, поскольку считают, что закон может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе и с Соединенными Штатами и Израилем.

Израиль выступил категорически против польского закона об Институте национальной памяти. В Израиле считают, что никакой закон не изменит исторических фактов.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Дуду ветировать закон.

В ответ на заявление Госдепартамента США в МИД Польши заявили, что закон не касается свободы слова. В МИД Польши отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «преуменьшением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Сегодня, 6 февраля, Верховная Рада приняла заявление, в котором, среди прочего, призвала президента Польши совместно с Сеймом и Сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность и доброжелательность.

В Министерстве иностранных дел Израиля надеются, что польские власти внесут изменения в закон об Институте национальной памяти.