Сенат Польши посреди ночи принял закон о запрете "бандеровской идеологии"

Теперь законопроект должен быть направлен на подпись президенту Польши.

В ночь на четверг, 1 февраля, Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Об этом сообщает TVN24.

Как отмечается, голосование состоялось в 3:00 по киевскому времени. За принятие этого законопроекта проголосовали 57 сенаторов, против - 23, еще два сенатора воздержались.

Читайте такжеГлава МИД Польши: страна не будет менять карающий за "бандеровскую идеологию" закон

Теперь законопроект должен быть направлен на подпись президенту Польши.

Как сообщал УНИАН, 26 января польский Сейм (нижняя палата парламента) проголосовал за закон политического движения Кукиз’15 о запрещении пропаганды в стране идеологии украинских националистов.

В этот же день в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали принятием Сеймом Польши закона о запрещении идеологии украинских националистов.

«Жаль, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы общего исторического прошлого продолжают политизироваться», - заявили украинские дипломаты и выразили надежду, что Сенат Польши, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, «проявит политическую мудрость относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений».