Рада утвердила обращение к Польше в связи с "законом о бандеровской идеологии"

11:55, 06 февраля 2018
Политика
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REUTERS

Верховная Рада призвала президента Польши совместно с Сеймом и Сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность и доброжелательность.  

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Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял постановление «О заявлении Верховной Рады Украины в связи с принятием Сеймом и Сенатом Республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов (№7553).

За это решение проголосовали 242 народных депутата из 352, зарегистрированных в сессионном зале. Вместе с тем от "Оппозиционного блока" постановление не поддержал ни один депутат, от группы "Воля народа" - только два.

В заявлении говорится, что Верховная Рады с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" и дается "предвзятое и антиисторическое определение этого понятия, открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе".

"Откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что несовместимо с демократическими ценностями", - отметили в украинском парламенте.

Верховная Рада категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического.

"Принятые законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, а также принципам, которые были согласованы сторонами, в том числе, в Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года", - говорится в заявлении.

Напоминается, что в этой декларации ВР и Сейм Польши отметили борьбу украинских и польских национальных сил антикоммунистического сопротивления, которые создали моральную основу для восстановления независимости наших государств. Верховная Рада и Сейм Польши также согласились с необходимостью активизации беспристрастных исторических исследований и "сдерживанию сил, которые ведут к спорам в наших государствах".

"Мы должны помнить и передавать будущим поколениям правду о действительных, а не вырванных из общего контекста причинах, которые привели к кровопролитию между нашими народами в годы Второй мировой войны и в другие периоды нашей истории, и которые имели трагические последствия для наших народов", - отметили в ВР.

Неоспоримым является то, говорится в заявлении, что, как в прошлом, так и сегодня "разжигание конфликтов между традиционно дружественными украинским и польским народами лежит в интересах общих врагов нашей государственности и суверенитета, каковыми были нацистский и коммунистический режим, а сегодня - российский агрессор и оккупант".

"Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают ради ее экономического роста в том числе", - отметили украинские парламентарии.

Кроме того, Верховную Раду беспокоят демонстративные акции уничтожения украинских памятников на территории Польши, нападения на участников религиозных торжеств, членов украинской общины Польши, запрет на проведение культурных мероприятий и шовинистическая риторика.

"Только объективная, взвешенная и объективная оценка всех исторических обстоятельств, совместное познание фактов истории, применения персональной, а не коллективной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые имели место в течение первой половины ХХ века, надлежащее уважение и равная забота по увековечению памяти всех жертв на территории обоих наших государств и искреннее христианское прощение, к которому призывал Святой Иоанн Павел II, позволят нам избежать взаимных ошибок прошлого и строить прочное и надежное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей, что является залогом мира и безопасности во всей Европе и мире", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что Верховная Рада Украины солидарна с международным сообществом в вопросах недопущения отрицание преступления Холокоста, а также призывает польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

"Призываем Президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом вводится уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В польском МИД разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

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Теги: #Рада#Польша#Закон про бандеризм