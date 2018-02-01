США призвали Польшу пересмотреть скандальный закон об Институте нацпамяти

Соединенные Штаты призвали польские власти пересмотреть этот законодательный акт, который также может нарушить принципы свободы слова.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предупредил Польшу, что закон об Институте национальной памяти может привести к последствиям для развития двусторонних отношений.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт относительно польского законодательства о преступлениях, совершенных во время Холокоста.

"История Холокоста мучительная и сложная. Мы понимаем, что такие фразы, как "польские лагеря смерти" являются неточными, обманчивыми и оскорбительными. Однако мы обеспокоены, что, в случае принятия, этот проект закона может подорвать свободу слова и академический дискурс. Все мы должны быть осторожными, чтобы не препятствовать обсуждению и замечаниям относительно Холокоста. Мы считаем, что открытое обсуждение, знания и просвещение являются лучшими средствами для противодействия неточным и оскорбительным заявлениям", - говорится в заявлении.

По словам представителя Госдепартамента, США также обеспокоены последствиями этого проекта закона, потому что, в случае принятия, он может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем.

В частности, отмечается, что этот закон может привести к разногласиям в отношениях между союзниками, что в интересах только противников.

"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство в связи с его потенциальным влиянием на принципы свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - отметили в Госдепартаменте США.

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Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В тот же день в МИД Украины выразили обеспокоенность по поводу принятия Сеймом Польши этого закона.

Вместе с тем в польском внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что закон об Институте национальной памяти касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".