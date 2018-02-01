США призвали Польшу пересмотреть скандальный закон об Институте нацпамяти
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки предупредил Польшу, что закон об Институте национальной памяти может привести к последствиям для развития двусторонних отношений.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хезер Науэрт относительно польского законодательства о преступлениях, совершенных во время Холокоста.
"История Холокоста мучительная и сложная. Мы понимаем, что такие фразы, как "польские лагеря смерти" являются неточными, обманчивыми и оскорбительными. Однако мы обеспокоены, что, в случае принятия, этот проект закона может подорвать свободу слова и академический дискурс. Все мы должны быть осторожными, чтобы не препятствовать обсуждению и замечаниям относительно Холокоста. Мы считаем, что открытое обсуждение, знания и просвещение являются лучшими средствами для противодействия неточным и оскорбительным заявлениям", - говорится в заявлении.
По словам представителя Госдепартамента, США также обеспокоены последствиями этого проекта закона, потому что, в случае принятия, он может повлиять на польские стратегические интересы и отношения, в том числе с Соединенными Штатами и Израилем.
В частности, отмечается, что этот закон может привести к разногласиям в отношениях между союзниками, что в интересах только противников.
"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство в связи с его потенциальным влиянием на принципы свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - отметили в Госдепартаменте США.
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Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.
В тот же день в МИД Украины выразили обеспокоенность по поводу принятия Сеймом Польши этого закона.
Вместе с тем в польском внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что закон об Институте национальной памяти касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".