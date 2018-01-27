В МИД Польши разъяснили, кого будет наказывать закон о "бандеризме"

Польские дипломаты отметили, что процесс законодательного проведение этого правового акта еще не был завершен.

Закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".

Об этом говорится в коммюнике Министерства иностранных дел Республики Польша относительно комментария МИД Украины.

По замыслу инициаторов, законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями, что колаборировали с III Немецким Рейхом.

Касается он только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления. Подчеркиваем, что научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением", - говорится в заявлении польского МИД.

Польские дипломаты отметили, что процесс законодательного проведения этого правового акта еще не было завершено.

МИД Польши отметил, что польская сторона подтверждает свое стремление к построению стратегического партнерства с Украиной, "однако это партнерство, о чем мы много раз говорили, должно полагаться на базисе правды".

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Напомним, 26 января Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинской организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти Польши уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".