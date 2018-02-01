Порошенко раскритиковал польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

Глава государства призывает Польшу к диалогу об общих исторических вопросах.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что польский закон об Институте национальной памяти, предусматривающий запрещение идеологии украинских националистов, не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной.

"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов", - написал глава государства в Facebook.

Он отметил, что "оценки, содержащиеся в этом решении, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы".

"Мы прежде всего помним наши общие победы и борьбу против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду", - подчеркнул глава государства.

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"Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей", - считает Порошенко.

Он призвал Польшу к объективности и диалогу.

"Только вместе победим", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

26 января, после принятия закона Сеймом, в МИД Украины выразили обеспокоенность по поводу принятия этого закона.

Вместе с тем в польском внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что закон об Институте национальной памяти касается только тех лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима".