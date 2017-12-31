Президент Турции назвал США инициаторами визового кризиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил на США ответственность за начало визового кризиса между двумя странами. «Они его начали, они же его и закончили. Мы этого кризиса не хотели», - приводит Anadolu слова Эрдогана.

Читайте такжеЭрдоган отказался называть США "цивилизованной" страной«Теперь кризис завершился. И это было неизбежно», - отметил президент Турции.

Как сообщал УНИАН, решение властей США об ограничении свободы перемещения турецких граждан было принято в ответ на арест в Стамбуле двух сотрудников генконсульства США, имеющих турецкое гражданство и обвиняемых на родине в участии в антиправительственном заговоре.