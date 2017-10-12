Тиллерсон потребовал от Турции доказательства вины задержанных дипломатов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу нарастающий дипломатический кризис в отношениях между двумя странами и взаимное прекращение выдачи виз.

В среду, 11 октября, Тиллерсон выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с задержанием двух сотрудников американской дипмиссии в Турции, передает DW.com.

Он подчеркнул важность прозрачности расследования и призвал предоставить доказательства вины задержанных, сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в Вашингтоне.

США и Турция переживают серьезнейший за последние десятилетия кризис двусторонних отношений. 8 октября диппредставительства США в Турции временно остановили обработку запросов на получение виз. Ограничение коснется туристов и бизнесменов, но не распространяется на эмиграционные запросы. Через несколько часов после объявления американских властей Анкара в качестве ответного шага объявила о прекращении выдачи турецких виз американцам во всех дипломатических представительствах в США.

4 октября был задержан местный сотрудник генконсульства в Стамбуле по обвинению в членстве в запрещенном в Турции движении исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, шпионаже и попытке свержения правительства. Сотрудник дипмиссии якобы находился в контакте с прокурором Зекерией Озом, который в 2013 году вел расследование обвинений в коррупции против окружения Реджепа Тайипа Эрдогана (тогдашнего премьер-министра, нынешнего президента Турции). Как предполагают власти в Анкаре, Оз, в настоящее время якобы находящийся в ФРГ, действовал по поручению Гюлена.

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Еще один сотрудник американской дипмиссии был здержан весной 2017 года. Речь идет также о гражданине Турции, работавшем в американском представительстве в Адане.

Власти Турции требуют от Вашингтона экстрадиции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого они считают главным организатором попытки госпереворота в июле 2016 года. Выдачу Гюлена они называют условием освобождения америакнского пастора Эндрю Брансона, заключенного в тюрьму почти год назад и обвиняемого в принадлежности к движению гюленистов. Сам Гюлен, уже много лет живущий в США, отрицает свою причастность к попытке путча.