Венгрия будет блокировать все попытки ЕС ввести санкции против Польши - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 22 декабря, заявил, что Венгрия будет блокировать любые действия ЕС по приостановлению права голоса Польши в Евросоюзе.

По словам Орбана, Венгрия видит сильную Польшу как важную страну для центральноевропейского региона в составе ЕС, сообщает Reuters.

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Премьер-министр Венгрии отметил, что Польша, которая оказалась под давлением Брюсселя из-за своей судебной реформы, критикуется несправедливо и незаконно. Орбан заявил, что Венгрия не поддастся на любые попытки ЕС начать санкционный процесс против Польши.

"Мы должны дать понять ЕС, что бессмысленно даже начинать дело против Польши, поскольку нет никаких шансов продолжить его, потому что Венгрия станет непреодолимым препятствием на этом пути", - сказал Орбан.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия ввела беспрецедентные дисциплинарные меры в отношении Польши, мотивируя это тем, что намеченные в стране реформы судебной системы ставят под угрозу существование правового государства и подрывают общие ценности ЕС.

Речь идет о запуске процедуры по применению статьи 7 договора о Европейском союзе, что может обернуться для Польши лишением права голоса в Совете ЕС.