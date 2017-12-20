Польше пригрозили лишением права голоса в ЕС из-за судебной реформы

Еврокомиссия ввела беспрецедентные дисциплинарные меры в отношении Польши, мотивируя это тем, что запланированные в стране реформы судебной системы ставят под угрозу существование правового государства и подрывают общие ценности ЕС, сообщает Би-би-си.

Речь идет о запуске процедуры по применению статьи 7 договора о Европейском союзе, что может обернуться для Польши лишением права голоса в Совете ЕС.

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"Я уже выступал здесь в июле, и я ясно сказал, что мы почти пришли к ситуации, в которой нам придется начать применять статью 7. Ситуация не улучшилась. Наоборот, все ухудшилось, и у нас нет другой возможности, кроме того, чтобы сделать это сегодня", - заявил первый зампред председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе.

Как говорится в заявлении Еврокомиссии, принятые в Польше за последние два года 13 новых законов позволяют государству осуществлять "значительное вмешательство" в деятельность судебных органов и подрывает общие ценности ЕС.

Теперь все члены Евросоюза должны будут проголосовать по вопросу о том, нарушила ли Польша, по их мнению, существующие в ЕС правила. Для положительного решения в его поддержку должны высказаться 22 из 28 членов Евросоюза.

Лишь после этого можно будет обсуждать возможные санкции по отношению к Польше. В то же время Тиммерманс подтвердил, что статья 7 может быть отозвана, если в течение представленного ей трехмесячного периода Польша выполнит требования ЕС.

Однако консервативное правительство Польши уже объявило решение ЕС "политически мотивированным". Реформы, утверждает оно, необходимы для борьбы с неэффективностью и коррупцией.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял решение подписать спорные законы о судебной реформе, несмотря на начало санкционной процедуры со стороны Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Польши высказался за вступление Турции в ЕС.