Трамп не намерен увольнять спецпрокурора США по России после обвинений в нарушении закона
Юристы Трампа пожаловались на то, что Мюллер якобы незаконно получил доступ к "десяткам тысяч электронных писем" помощников президента США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует увольнять спецпрокурора по делу о возможном вмешательстве РФ в американские выборы Роберта Мюллера.
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В воскресенье, 17 декабря, на соответствующий вопрос журналистов он ответил отрицательно, передает DW.com.
В то же время ранее стало известно, что юристы переходной команды Трампа пожаловались в Палату представителей и Сенат США на то, что Мюллер якобы незаконно получил доступ к "десяткам тысяч электронных писем" помощников президента США в период после его избрания и до инаугурации.
Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются специальные комитеты Конгресса США, Федеральное бюро расследований и спецпрокурор Роберт Мюллер.