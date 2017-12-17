Защита Трампа обвинила спецпрокурора по России в незаконном получении документов

03:28, 17 декабря 2017
Мир
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Речь идет о документации правительственного управления служб общего назначения в ноябре 2016 — январе 2017 года.

Дональд Трамп / REUTERS

Представители защиты президента США Дональда Трампа в письме к комитетам палаты представителей и сената обвинили специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование «российского вмешательства» в выборы, в незаконном получении документов, передает Fox News.

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По словам адвокатов главы государства, речь идет о документации правительственного управления служб общего назначения в ноябре 2016 — январе 2017 года.

Адвокат организации Trump For America Кори Лангхофер выразил уверенность в том, что при передаче документов Мюллеру был нарушен закон, так как управление не имело права предоставлять их.

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Теги: #вмешательство в выборы в США#защита Трампа обвинила спецпрокурора