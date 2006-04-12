Жириновский предложил Путину с помощью Януковича отобрать часть Украины

Лидер фракции ЛДПР в российской Госдуме Владимир Жириновский произвел «вербальную аннексию» Беларуси Россией. Это произошло на прошедшей в Кремле встрече президента России с лидерами думских фракций, на которой среди прочего обсуждалась и белорусская тема. Жириновский озвучил позицию своей партии: «Мы против Конституционного акта и проведения выборов в парламент Союзного государства. Это лишняя трата денег. Беларусь должна стать восьмым федеральным округом России, назовем его Минским. Пусть полпредом в этом округе будет белорус, а не русский».

Аналогично Жириновский хочет присоединить к России и часть Украины: «Если Януковичу удастся провести федеративную реформу, произойдет распад Украины и вхождение ее южных и восточных регионов в РФ. Тогда у России появятся Одесский, Харьковский, Днепропетровский и Луганский округа».

С одной стороны, Жириновский не раз уже делал самые разные скандальные заявления, и эти пассажи в отношении Украины и Беларуси можно считать очередным его словесным перформансом.

А с другой стороны, это говорит не просто российский политик, а вице-спикер Госдумы.

"Обком" со ссылкой на "Белорусские новости"