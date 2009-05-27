В Польше уже можно купить квартиру по ценам 2006 года

Цены на недвижимость в Польше упали до уровня 2006-2007 годов, свидетельствует рапорт, подготовленный консалтинговой компанией Open Finance и порталом Oferty.net.

Как сообщает издание Puls Biznesu, в апреле этого года цены предложения продажи жилья были на уровне 2007 года, а реальные цены продаж – даже на уровне 2006 года.

Согласно рапорту, в Варшаве впервые за 27 месяцев средняя цена предложения опустилась ниже 9 тыс. злотых за квадратный метр – до 8,850 тыс. злотых (около 2,8 тыс. дол. по нынешнему курсу 3,2 зл./дол).

В 455-тысячном Гданьске на побережье Балтийского моря средняя цена предложения жилья упала до 6,5 тыс. злотых за кв. м. В Познани с населением 560 тысяч и Вроцлаве с 630 тысячами жителей, которые конкурируют между собой за право быть неформальной столицей западно-центральной Польши, средняя стоимость жилья составляет, соответственно, 5,7 тыс. и свыше 6,6 тыс. злотых за кв. м. Такие цены в этих городах были в начале 2007 года.

Наибольший спад цен среди больших городов Польши зафиксирован в популярном среди туристов Кракове, где стоимость квадратного метра жилья опустилась до уровня ноября 2006 года и составляет около 7,3 тыс. злотых.

Эксперты отмечают, что цены реальной продажи квартир временами даже на 10% меньшее от определенной продавцами стоимости жилье.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале этого года поляки вернули строительным компаниям больше тысячи из 4,4 тыс. купленных за этот период квартир, чем осложнили ситуацию девелоперов, которые страдают из-за нехватки продаж и отсутствия кредитования.

Справка УНИАН. Замедление на польском рынке недвижимости началось во второй половине 2007 года, что побуждало продавцов к уценке, однако оно было незначительным. Более существенное удешевление жилья началось в 2008 году, когда, по разным данным, квартиру можно было купить на 5-30% дешевле, чем в 2007 году. Массово характер уценки начал приобретать в конце прошлого – начале этого года.

В Польше, экономика которой стабильно росла на протяжении последних лет, национальная валюта укреплялась до июля 2008 года, а с осени прошлого года начала резко обесцениваться вследствие мирового экономического кризиса.

В июле прошлого года доллар в Польше стоил около 2 злотых, а в феврале этого года достиг пика своей стоимости – 3,7 зл./дол.