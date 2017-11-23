Кризис вокруг КНДР: эксперт объяснил, какой должна быть стратегия других стран по Северной Корее
Нынешняя позиция Северной Кореи остается контрпродуктивной для ее же безопасности, считает президент токийского Института внешней политики.
Куни Миякэ, президент токийского Института внешней политики, а в недавнем прошлом — советник действующего премьера Японии, заявляет, что его страна способна легко отразить нападение Северной Кореи.
Как он рассказал в интервью "Новому времени", кризис вокруг Северной Кореи, - далеко не новый.
"Что-то подобное мы уже переживали в 1994 году, когда Северная Корея говорила о своем крупном атомном реакторе, а администрация Билла Клинтона точечными ударами планировала его разрушить", - напомнил Миякэ.
Тогда, по его словам, он думал, что будет война, но к этому явно не была готова Южная Корея. И на переговоры в Пхеньян полетел экс-президент США Джимми Картер, и тогда же удалось достичь соглашения о приостановке ядерной программы.
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"Вскоре в Белом доме сменилась администрация и риторика, Картер ушел, а ситуация с Северной Кореей вновь обострилась. Уже тогда было понятно, что рано или поздно Северная Корея получит свое ядерное оружие, ведь ничего по ликвидации ядерной программы и разоружению сделано не было", - отметил экс-советник премьера Японии.
Он подчеркнул, что сейчас должны убеждать КНДР, а также Китай в том, что нынешняя позиция Северной Кореи остается контрпродуктивной для ее же безопасности.
Об этих же рисках важно говорить с Китаем, продолжил Миякэ, поскольку ядерная Северная Корея стратегически невыгодна и ему.
"Давно пора начинать диалог о разоружении и сворачивании программы ядерного вооружения", - подытожил президент токийского Института внешней политики.
Как сообщали СМИ, Белый дом разработал две экспериментальные стратегии на случай ракетной атаки КНДР по американской территории.
Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 24 ноября 2017 года