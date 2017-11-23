Кризис вокруг КНДР: эксперт объяснил, какой должна быть стратегия других стран по Северной Корее

Куни Миякэ, президент токийского Института внешней политики, а в недавнем прошлом — советник действующего премьера Японии, заявляет, что его страна способна легко отразить нападение Северной Кореи.

Как он рассказал в интервью "Новому времени", кризис вокруг Северной Кореи, - далеко не новый.

"Что-то подобное мы уже переживали в 1994 году, когда Северная Корея говорила о своем крупном атомном реакторе, а администрация Билла Клинтона точечными ударами планировала его разрушить", - напомнил Миякэ.

Тогда, по его словам, он думал, что будет война, но к этому явно не была готова Южная Корея. И на переговоры в Пхеньян полетел экс-президент США Джимми Картер, и тогда же удалось достичь соглашения о приостановке ядерной программы.

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"Вскоре в Белом доме сменилась администрация и риторика, Картер ушел, а ситуация с Северной Кореей вновь обострилась. Уже тогда было понятно, что рано или поздно Северная Корея получит свое ядерное оружие, ведь ничего по ликвидации ядерной программы и разоружению сделано не было", - отметил экс-советник премьера Японии.

Он подчеркнул, что сейчас должны убеждать КНДР, а также Китай в том, что нынешняя позиция Северной Кореи остается контрпродуктивной для ее же безопасности.

Об этих же рисках важно говорить с Китаем, продолжил Миякэ, поскольку ядерная Северная Корея стратегически невыгодна и ему.

"Давно пора начинать диалог о разоружении и сворачивании программы ядерного вооружения", - подытожил президент токийского Института внешней политики.

Как сообщали СМИ, Белый дом разработал две экспериментальные стратегии на случай ракетной атаки КНДР по американской территории.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 24 ноября 2017 года