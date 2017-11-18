В США разработали план на случай ракетной атаки КНДР

Белый дом разработал две экспериментальные стратегии на случай ракетной атаки КНДР по американской территории. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на The New York Times.

Первая предусматривает организацию кибератак на системы запуска баллистических ракет КНДР и «другие способы саботажа», которые позволят предотвратить запуск.

Читайте такжеКНДР исключает переговоры с США о ядерном оружии

Вторая стратегия предлагает непосредственно сбивать ракеты, когда они проходят «фазу ускорения». Газета отмечает, что сразу после пуска баллистические ракеты будут более заметной и легкой целью. Чтобы их сбить, администрация американского президента предлагает использовать истребители и беспилотники.

Однако если им не удастся выполнить задачу, последней надеждой будет только ракета-перехватчик.

Для реализации этих экспериментальных стратегий Белый дом запросил у конгресса $4 млрд. При этом ранее конгресс уже выделил Агентству по противоракетной обороне $8 млрд.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп предостерег Северную Корею, что мир не потерпит ее «ядерного шантажа», и пообещал устроить всемирную кампанию «максимального давления» на Пхеньян, в частности со стороны Китая.