Путин требует от всех крупных предприятий РФ быть готовыми к производству военной продукции

Президент РФ Владимир Путин потребовал от предприятий независимо от формы собственности быть готовыми к производству «оборонной продукции».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совещании с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, где подводились итоги учений «Запад - 2017».

«Способность экономики быстро увеличивать объёмы оборонной продукции и услуг в нужное время – одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», - сказал Путин.

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По его словам, в 2015-2016 годах этот вопрос уже обсуждался и были даны поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск. Эта работа проводится министерствами и ведомствами под руководством коллегии военно-промышленной комиссии и в тесном взаимодействии с Министерством обороны РФ.

Говоря об учениях «Запад - 2017», Путин заметил, что важны «гражданские аспекты», потому что было задействовано много гражданских ведомств и регионов.

«Отмечу, что в ходе учений был успешно решён ряд важных задач, в первую очередь проверена мобилизационная готовность и возможности обеспечения потребностей войск на местах, обеспечения из местных ресурсов. Пребывающие в запасе военнослужащие, граждане были привлечены на военные сборы, отработаны вопросы передачи в состав вооруженных сил автотранспорта и техники гражданских предприятий, а также организации технического прикрытия транспортных коммуникаций», - сказал Путин.

Кроме того, по его словам, была проведена комплексная оценка обеспечения войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и медикаментами.

«Нам необходимо ещё раз проанализировать возможности оборонных предприятий по оперативному наращиванию объёмов производства военной продукции», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад – 2017» проходили на территории двух стран 14-20 сентября. В Минобороны РФ заявляли, что в учениях должны были участвовать 13 тыс. военнослужащих.

По данным представителей НАТО, в учениях были задействованы от 70 до 100 тыс. военных.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что учения «Запад-2017» похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция опасалась, что Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси. В свою очередь в Министерстве обороны Беларуси заверили, что все российские военные покинули белорусскую территорию до 30 сентября.