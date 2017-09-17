Российско-белорусские учения "Запад-2017" вступили в активную фазу (фото)

Сегодня совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" вступают в активную фазу.

Читайте также"Запад-2017": Москва без согласования с Минском по тревоге подняла танковую дивизию (видео)

Как сообщает белорусское агентство БЕЛТА, первый этап учений завершился накануне, а с 17 сентября начинается второй этап.

Ожидается, что во время второго этапа будут отработаны «вопросы управления войсками (силами) в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства».

Накануне в Минск прибыли наблюдатели за учениями от Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции, Эстонии - по два представителя от каждого приглашенного государства.

Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября. Они проходит на полигонах Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях будут задействованы 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что реально в учениях «Запад-2017» примут участие 240 тыс. человек. Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны РФ заверили, что в рамках учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси. В частности, ведущий белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич оценивает такую вероятность в 10%.

В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

В целом на учениях аккредитованы 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.