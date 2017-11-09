Саудовские миллиардеры ищут пути вывода своих активов из страны - СМИ

Некоторые миллиардеры и миллионеры из Саудовской Аравии ищут способы вывода своих активов как из королевства, так и из других стран Персидского залива, сообщает Bloomberg со ссылкой сразу на шесть источников, знакомых с ситуацией, передает kommersant.ru.

Читайте такжеВласти Саудовской Аравии конфискуют у коррупционеров до $800 млрдПо информации агентства, предприниматели опасаются, что их средства могут быть заморожены. Кто конкретно рассматривает возможность ухода с саудовских рынков, источники не уточняют, отмечая необходимость сохранять имена бизнесменов в тайне.

Изменения, которые происходят в политической и экономической жизни Саудовской Аравии стали самыми масштабными за всю историю королевства. В стране развернута антикоррупционная кампания, в рамках которой арестованы 11 представителей правящей династии, а также более десятка высокопоставленных чиновников и крупных предпринимателей.

Одной из причин кампании могла стать позиция наследного принца Мухаммеда бен-Сальмана, который хочет снизить зависимость королевства от цен на нефть.