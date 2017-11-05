В Саудовской Аравии задержали четырех действующих министров и 11 принцев

В Саудовской Аравии задержаны четыре действующих министра и 11 принцев, сообщает в субботу, 4 ноября, телеканал Al Arabija, как пишет DW.

О причинах этого решения пока не сообщается, но эксперты связывают это с тем, что за несколько часов до этого было объявлено о создании антикоррупционного комитета. Новый орган возглавил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

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По информации агентства SPA, он отстранил от своих должностей трех высокопоставленных чиновников: министра национальной гвардии принца Митаба бен Абдуллу, министра экономики и планирования Аделя Факиха и командующего морским флотом Абдуллу аль-Султана.

Принц Мухаммед бен Салман ранее объявлял о намерении радикально модернизировать страну и ее экономику.