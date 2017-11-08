Пятизвездочный отель вместо тюрьмы: СМИ показали условия содержания саудовских принцев-коррупционеров (видео)

Газета The New York Times опубликовала видео из пятизвездочного отеля "Ритц Карлтон" в Эр-Рияде, на котором, по данным американского издания, запечатлены задержанные в воскресенье саудовские принцы, чиновники и министры.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии разбился вертолет с принцем - СМИ

На кадрах показано большое фойе, на полу которого расстелены матрасы. На них под коврами спят члены королевской семьи и другие высокопоставленные лица, подозреваемые в коррупции. Им запретили выезд из страны, заморозили их банковские счета, пишет tengrinews.kz.

Видео было снято утром в понедельник. Судя по всему, его сделал один из охранников. На заднем плане видны люди в темной форме. В одном из углов помещения стоит автомат. Как выяснили журналисты, отель "Ритц Карлтон" в столице Саудовской Аравии до 16 ноября оказался "недоступен для регистрации".

Как сообщал УНИАН, вечером 4 ноября король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о начале масштабной борьбы с коррупцией в стране и издал указ о создании Высшего комитета. Ведомство возглавил наследный принц Мухаммед бен Салман. На следующий день были задержаны 11 принцев из правящей семьи, четыре министра из нынешнего состава правительства королевства и десятки бывших министров.