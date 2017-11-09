В российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома, есть погибшие (фото, видео)

Часть жилого дома обрушилась с первого по девятый этажи в Ижевске, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, передают "РИА Новости".

"Есть информация об обрушении части здания с первого по девятый этажи, есть пострадавшие. Причина ЧП выясняется", - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причной обрушения стал взрыв бытового газа.

Позже стало известно, что в результате обрушения погибли два человека, еще двое госпитализированы с травмами средней тяжести, пишет "Интерфакс".

"Пока найдены два тела", - рассказали в МЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе рухнула стена двухэтажки.