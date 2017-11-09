В российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома, есть погибшие (фото, видео)
15:19, 09 ноября 2017Мир
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В обрушившемся доме есть пострадавшие, их число уточняется.
По предварительным данным, причной обрушения стал взрыв бытового газа / "Ижевск Вконтакте"
Часть жилого дома обрушилась с первого по девятый этажи в Ижевске, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, передают "РИА Новости".
"Ижевск Вконтакте"
"Есть информация об обрушении части здания с первого по девятый этажи, есть пострадавшие. Причина ЧП выясняется", - сообщили в МЧС.
По предварительным данным, причной обрушения стал взрыв бытового газа.
Позже стало известно, что в результате обрушения погибли два человека, еще двое госпитализированы с травмами средней тяжести, пишет "Интерфакс".
"Пока найдены два тела", - рассказали в МЧС.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе рухнула стена двухэтажки.
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