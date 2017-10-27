Опрос: за Собчак на выборах проголосовали бы менее 1% россиян

Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье за журналистку Ксению Собчак проголосовали бы менее 1% респондентов. Такие данные соцопроса приводит 27 октября российский "Левада-центр".

За действующего президента России Владимира Путина проголосовали бы 53% опрошенных россиян, за лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского – 3%, за оппозиционера Алексея Навального – 2% респондентов.

Далее в рейтинге идут лидер российской коммунистической партии Геннадий Зюганов – 2%, министр обороны РФ Сергей Шойгу – 1% и премьер России Дмитрий Медведев – менее 1%.

20% опрошенных российскими социологами не знают, за кого стали бы голосовать, а 11% не стали бы голосовать вообще.

В целом на вопрос, интересуют ли вас предстоящие в марте 2018 года выборы президента России, 32% опрошенных ответили "определенно да", 37% сказали "скорее да", 8% респондентов не интересуются выборами вообще.

45% россиян, взявших участие в опросе, считают, что предстоящие выборы могут принести позитивные изменения (13% - "определенно да", 32% – "скорее да"). 42% опрошенных не верят в них (26% – "скорее нет" и 16% "определенно нет").

Отмечается, что опрос методом личного интервью был проведен 20–24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%; 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Накануне «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, который показал, что Собчак возглавила рейтинг недоверия россиян к политикам и общественных деятелей, сместив в нем председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября официально объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году. Назвав себя кандидатом «против всех», она призвала освободить политзаключенных, а также заявила, что Крым – украинский, согласно международным законодоавством. За последнее высказывание в Госдуме России потребовали привлечь Собчак к уголовной ответственности.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. О своем намерении баллотироваться ранее заявили оппозиционер Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Владимир Путин пока официально не объявлял о своем выдвижении на новый срок.