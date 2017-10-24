Собчак назвала Крым украинским с точки зрения международного права

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

"Я отвечу прямо то, что действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права Крым - украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать", - сказала Собчак.

При этом, по ее словам, что будет дальше и как будет продолжаться жизнь в Крыму - "очень важно, потому как они завтра вернутся в Украину, там действительно огромное количество русских людей, которые это действительно поддерживают".

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Собчак подчеркнула, что "мы (Россия) нарушили наше слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года, мы обещали и это обещание не выполнили".

Она заметила, что "это большая проблема", и эта тема будет активно обсуждаться в ходе ее президентской избирательной кампании, чтобы "искать какие-то выходы".

Как заявила Собчак, Украина - важнейший партнер России, и добиться улучшения отношений - "самая главная задача". "Для России и Украины нужно восстановить нашу дружбу любой ценой", - уверена она.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Собчак объявила о своем участии в выборах президента РФ.

Очередные выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года – в четвертую годовщину аннексии Крыма. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.