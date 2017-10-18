Собчак намерена баллотироваться в президенты РФ: Кремль уже отреагировал на ее решение

Российская телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года – в четвертую годовщину аннексии Крыма.

Об этом говорится в ее письме, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», - заявила она.

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Собчак заявила, что не считает правильным бойкот выборов «в случае отказа от регистрации кандидатами видных деятелей оппозиции и, конечно, в первую очередь Алексея Навального». По ее словам, отказ от участия в «подконтрольных, несовершенных, даже нечестных выборах» не оставит «никакого выхода, кроме уличного противостояния».

«Говорят, что политика – искусство возможного, в нашем вывернутом наизнанку мире нам придется проверить, возможно ли заниматься политикой, или все пути для этого искусственно и искусно перекрыты. Эта проверка важна не только и не столько для меня, она важна и для других кандидатов, но более того – для всех граждан России. И для ее будущих граждан. Я прошу вас о помощи. Я надеюсь и рассчитываю на нее. Ваша Ксения Собчак – «Против всех», - заявила она.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Собчак полностью отвечает требованиям российской Конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах.