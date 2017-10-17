Число жертв двойного теракта в Сомали достигло 300 человек

Количество погибших в результате взрыва заминированного грузовика, в субботу, 14 октября, в столице Сомали превысило 300 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу службы скорой помощи города Абдикадира Абдирахмана.

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"Мы подтверждаем, что в результате взрыва погибли более 300 человек. Количество жертв может увеличится, поскольку некоторые люди все еще числятся среди пропавших без вести", - сказал он.

Ранее сообщалось, что жертвами крупнейшего в истории страны теракта стали 276 людей, более 300 получили ранения, десятки пропали без вести.

Как сообщал УНИАН, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в теракте связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.