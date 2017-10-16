Количество жертв взрыва в Сомали выросло до 276, ранены около 300 человек

Число погибших в результате взрывов в столице Сомали Могадишо 14 октября увеличилось до 276.

Об этом сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман на своей странице в Twitter.

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"Число жертв возросло до 276, еще около 300 человек получили ранения в результате варварского нападения группы террористов "Аш-Шабаб"", - сказано в сообщении.

The death toll rises to 276 as of now and around 300 injured as a result of yesterday's barbaric attack by terrorists' group Al-Shabaab at KM5 junction in #Mogadishu, #Somalia — Abdirahman O. Osman (@engyarisow) October 15, 2017

Ранее сообщалось, что жертвами крупнейшего в истории страны теракта стали 231 человек, более 275 получили ранения, десятки пропали без вести.

Как сообщал УНИАН, начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо. По некоторым данным, прогремело не менее двух взрывов.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Однако власти страны обвиняют в теракте связанную с "Аль-Каидой" радикальную исламистскую группировку "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против легитимных сомалийских властей и на счету которой десятки терактов на территории страны.