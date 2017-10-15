Двойной теракт в столице Сомали: количество погибших возросло до 40 (фото)

В столице Сомали Могадишо от взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 40 человек. Десятки человек ранены. Об этом сообщает Xinhua.

Взрыв начиненного взрывчаткой грузовика произошел у входа в гостиницу в центре города.

Как отмечает Русская служба ВВС, по сообщению полиции, еще два человека были ранены при взрыве второй бомбы в столичном районе Мадина.

Читайте такжеВ Ізраїлі затримали двох арабів, які планували теракт на Храмовій горі

Пока неясно, кто несет ответственность за эти нападения. Могадишо часто становится объектом нападений со стороны связанной с "Аль-Каидой" джихадистской группировки "Аш-Шабаб", которая противостоит правительству.

Отмечается, что гостиница "Сафари" рухнула, а под ее развалинами остались люди.

Ранее на вокзале в Марселе террорист зарезал двух женщин и был застрелен.