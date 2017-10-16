Бои на Синае: Израиль заявил об обстреле со стороны египетского полуострова

По меньшей мере шесть военных египетской армии и 24 боевика из группировки, связанной с "Исламским государством", погибли на Синае в результате ожесточенных боев в воскресенье, 15 октября, передает Deutsche Welle. По меньшей мере 20 военных получили ранения.

Более сотни боевиков-исламистов много раз осуществляли наступление на блокпосты египетских вооруженных сил в приграничном городке Шейх-Зувейд.

Читайте такжеИзраиль временно закрыл границу с Египтом

Боевики использовали гранатометы, заминированные автомобили и легкое стрелковое оружие. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения.

Уже через несколько часов сирены на юге Израиля известили о приближении ракетного удара.

Израильская армия сообщила о двух ракетах, которые были выпущены по Израилю со стороны Синайского полуострова. Информация о раненых или погибших не поступала.

С 2013 года на Синайском полуострове погибли сотни военных и полицейских.