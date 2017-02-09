Израиль перехватил несколько ракет, запущенных с Синайского полуострова

Они были перехвачены системой противоракетной обороны страны, сообщает РБК со ссылкой на издание Haaretz.

Ракеты были запущены в сторону израильского курорта Эйлат. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» успешно перехватила несколько из них. О наличии пострадавших в результате обстрела неизвестно, однако местные жители сообщили, что они услышали несколько громких взрывов.

Читайте такжеСША могут вывести войска с Синайского полуострова из-за угроз со стороны "Исламского государства" - CNN

Антитеррористическая операция в Египте на севере Синайского полуострова продолжается уже около двух лет. Там, по данным египетских военных, обосновались экстремистские группировки, в том числе и связанные с организацией «Исламское государство». Нападения боевиков на представителей правопорядка на севере Синая происходят практически ежедневно. В результате террористических атак в регионе пострадали сотни военнослужащих.