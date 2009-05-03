Египетская полиция разгоняет фермеров резиновыми пулями
16:23, 03 мая 2009Мир
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Акция протеста против уничтожения свиней
В Каире фермеры проводят акцию протеста против массового уничтожения свиней.
Как передает «Би-би-си», более 300 человек устроили беспорядки, швыряя в полицейских бутылки и камни.
Полиция разгоняет демонстрантов резиновыми пулями и слезоточивым газом.
По данным Associated Press, в результате столкновений пострадали 12 человек.
Ранее власти Египта распорядились уничтожить все поголовье свиней в стране с целью предупреждения распространения вируса свиного гриппа.
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