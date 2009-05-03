Египетская полиция разгоняет фермеров резиновыми пулями

В Каире фермеры проводят акцию протеста против массового уничтожения свиней.

Как передает «Би-би-си», более 300 человек устроили беспорядки, швыряя в полицейских бутылки и камни.

Полиция разгоняет демонстрантов резиновыми пулями и слезоточивым газом.

По данным Associated Press, в результате столкновений пострадали 12 человек.

Ранее власти Египта распорядились уничтожить все поголовье свиней в стране с целью предупреждения распространения вируса свиного гриппа.