Меркель назвала свою партию самой большой силой в будущем правительстве

Действующий канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя предварительные результаты выборов в Бундестаг, заявила о готовности сформировать новое правительство Германии, пишет BBC.

"Мы - самая сильная партия, и наша задача - сформировать правительство", - заявила Меркель во время выступления перед сторонниками.

"Конечно, мы надеялись на лучший результат", - добавила она.

«Мы в любом случае будем основной силой в создаваемом правительстве», — отметила она.

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Меркель пока не назвала возможных партнеров по коалиции, заявив о желании обсудить это с другими партиями. О готовности вести с альянсом "ХДС/ХСС" переговоры о правительственной коалиции уже заявили "Зеленые", которые, по данным экзит-полов, набрали 9,5%

Как сообщал УНИАН, согласно информации экзит-полов, "ХДС/ХСС" набирает 32,25%, СДПГ - 20%, "Альтернатива для Германии" - 13,5%.