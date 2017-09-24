Экзитполы: партия Меркель лидирует на выборах в Бундестаг

В Германии в воскресенье, 24 сентября, прошли выборы в парламент - Бундестаг. Ровно в 19.00 закрылись избирательные участки. Согласно прогнозам, составленным по данным экзитполов, на выборах в Бундестаг, прошедших в Германии 24 сентября, лидирует блок христианско-демократических партий ХДС/ХСС, избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), пишет DW.

По данным института Infratest Dimap, который провел экзитполы и анализ по заказу телеканала ARD, блок Христианско-социального и Христианско-демократического союзов (ХДС/ХСС) на данный момент поддержали 32,5 процента избирателей. На выборах в 2013 году этот блок набрал 41,5 % голосов.

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Нынешним партнерам ХДС/ХСС по правительственной коалиции - социал-демократам (СДПГ) - отдали предпочтение 20 процентов проголосовавших респондентов (2013 - 25,7%).

На третье место впервые вышла правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 13,5 процента голосов. Далее следуют: Левая партия - 9% (2013 - 8,6%), либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) - 10,5 %, которая может вернуться в парламент, и партия "Союз-90"/"зеленые" - 9,5 % (8,4). Остальные партии получают, согласно прогнозам, менее 5 процентов, необходимых для прохождения в парламент.

Какие из партий смогут теоретически сформировать состав нового правительства Германии, станет ясно лишь после опубликования предварительных официальных результатов выборов. Ожидается, что они будут обнародованы в ночь на понедельник, 25 сентября. Своих кандидатов на выборах в парламент Германии выдвигали 42 политические партии Германии.

Из 42 партий, принявших участие в парламентских выборах в этом году, наибольшие шансы имеют блок консервативных христианских партий ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel), социал-демократы (СДПГ), Левая партия, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и партия "Союз-90"/"зеленые".