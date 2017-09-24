В КНДР заявили о "неизбежности ракетного удара" по США

Ракетный удар по Соединенным Штатам, по словам министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, после угроз Дональда Трампа в адрес Северной Кореи "стал неизбежным". Об этом глава северокорейского МИДа заявил, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает DW.

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Министр заверил, что его страна предпримет "беспощадные, превентивные меры", если Вашингтон попытается "обезглавить" руководство или вооруженные силы КНДР. "Никто, кроме самого Трампа, не виноват в этой самоубийственной миссии", - заявил Ли Ён Хо, пригрозив Вашингтону "визитом ракет на территорию США".

Как сообщал УНИАН, Трамп в своем твиттере назвал лидера КНДР Ким Чен Ына "безумцем" и пригрозил ему новыми испытаниями. В ответ на это севернокорейский лидер обозвал президента США "шизофреничным дедом".

23 сентября Пентагон заявил, что американские бомбардировщики "Лансер" в сопровождении истребителей пролетели в международном воздушном пространстве к востоку от побережья Северной Кореи, демонстрируя широкий спектр военных возможностей, доступных президенту США Дональду Трампу.