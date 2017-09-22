Ким Чен Ын обозвал Трампа "шизофреничным дедом"

Ким Чен Ын заявил, что слова "ненормального" президента США Дональда Трампа убедили его, что он имеет право разрабатывать оружие для Северной Кореи. Об этом сообщает ВВС.

Ким Чен Ын воспринял угрозы Трампа уничтожить КНДР, если возникнет необходимость защиты Штатов или стран-союзниц, серьезно. В ответ он назвал слова Трампа "безумной чушью".

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Лидер Северной Кореи заявил: "Поскольку Трамп перед лицом мира пошел на отрицание и оскорбление самого существования меня, нашего государства и жесточайшим способом объявил войну с целью уничтожения нашей Республики, мы, со своей стороны, серьезно учтем адекватные, небывалые в истории соответствующие сверхжесткие меры".

"Шизофренический припадок президента США лишает даже нормального человека здравого ума и сдержанности... Сумасшедшего американского старика непременно будут укрощать огнем", - добавил он.

Северокорейский лидер добавил, что Трамп "дорого заплатит" за свою недавнюю речь в ООН.

Как сообщал УНИАН, Ким Чен Ын сравнил заявление Трампа об уничтожении КНДР с объявлением войны. А глава МИД Северной Кореи сравнил угрозы Трампа с "лаем собаки".