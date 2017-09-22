Трамп пригрозил Ким Чен Ыну "невиданными до сих пор испытаниями"

15:10, 22 сентября 2017
Мир
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Дональд Трамп также назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «безумцем».

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «безумцем» и пригрозил ему новыми испытаниями.

«Ким Чен Ын из Северной Кореи, очевидно, безумец, который не против убийств своих людей или их гибели от голода», — написал Трамп.

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По его словам, лидер КНДР «подвергнется невиданным до сих пор испытаниям».

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал американского президента Дональда Трампа «гангстером» и заявил, что тот заплатит за свои слова о возможности уничтожить КНДР.

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Теги: #США и КНДР#Трамп и Ким Чен Ын#Трамп пригрозил Ким Чен Ыну