Невероятная удача: посетители ТЦ в Мексике чудом спаслись во время землетрясения (видео)
Мужчина и пожилая женщина успели отскочить за секунду до того, как туда, где они стояли, упал кусок потолка.
В сети появилось видео из торгового центра в мексиканском городе Пуэбла, снятое во время вчерашнего землетрясения. Ролик из ТЦ выложил в своем Instagram пользователь с ником ventanavzla.
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Камера запечатлела первые толчки, в это время ничего не подозревающие покупатели прогуливались по торговому центру. Когда началось землетрясение, мужчина и пожилая женщина не сразу поняли, что происходит, и выбежали в центр большого холла. В этот момент над ними начало рушиться перекрытие - оно упало бы ровно на них, если бы людям не повезло отскочить за считанные сенкунды до того, как потолок разрушился.
Как сообщал УНИАН, сильнейшее землетрясение магнитудой 7,1 баллов произошло во вторник в центральной Мексике, унеся жизни уже более 200 человек.