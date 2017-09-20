Невероятная удача: посетители ТЦ в Мексике чудом спаслись во время землетрясения (видео)

16:45, 20 сентября 2017
Мир
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Мужчина и пожилая женщина успели отскочить за секунду до того, как туда, где они стояли, упал кусок потолка.

Землетрясение в Мексике / Reuters

В сети появилось видео из торгового центра в мексиканском городе Пуэбла, снятое во время вчерашнего землетрясения. Ролик из ТЦ выложил в своем Instagram пользователь с ником ventanavzla.

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Камера запечатлела первые толчки, в это время ничего не подозревающие покупатели прогуливались по торговому центру. Когда началось землетрясение, мужчина и пожилая женщина не сразу поняли, что происходит, и выбежали в центр большого холла. В этот момент над ними начало рушиться перекрытие - оно упало бы ровно на них, если бы людям не повезло отскочить за считанные сенкунды до того, как потолок разрушился.

Así se vivió el #terremoto en el cc Angelopolis en Puebla, #Mexico.

Публикация от Ventana Venezuela (@ventanavzla)

Как сообщал УНИАН, сильнейшее землетрясение магнитудой 7,1 баллов произошло во вторник в центральной Мексике, унеся жизни уже более 200 человек.

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Новость в сюжете: Разрушительное землетрясение в Мексике
Теги: #землетрясение в Мексике