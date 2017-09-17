Войска Асада заявили об освобождении пригорода Дейр-эз-Зора – СМИ

Правительственным войскам Сирии и их союзникам удалось очистить от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) часть пригородных кварталов восточносирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство Reuters.

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Как сообщил агентству источник в сирийской армии, освобожден был квартал Эль-Джафра. Эта часть пригородной зоны расположена на западном берегу реки Евфрат. Отряды боевиков ИГ смогли спастись, перебравшись на другой берег реки, сообщают сирийские военные.

В то же время представители расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека отметили, что район Эль-Джафра расположен неподалеку от военного аэродрома. По данным правозащитников, до сих пор исламисты держали под своим контролем около трети города.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября сирийская армия и ее союзники прорвались к правительственным подразделениям в Дейр-эз-Зоре, которые находились в окружении боевиков ИГ с 2014 года.