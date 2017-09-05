Сирийская армия прорвала трехлетнюю блокаду ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

Сирийская армия и ее союзники во вторник, 5 сентября, прорвались к правительственным подразделениям, которые находились в окружении боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в городе Дейр-эз-Зор. Как сообщили государственные СМИ Сирии, гарнизон и 93 тысячи гражданских жителей Дейр-эз-Зора находились в блокаде с 2014 года, пишет DW.

Город Дейр-эз-Зор расположен к юго-востоку от Ракки - де-факто столицы исламистов в Сирии, большая часть которой, включая район Старого города, отбитый у боевиков повстанцами, которые поддерживаются международной коалицией во главе с США.

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Напомним, что "Исламское государство" быстро теряет подконтрольные территории в Ираке и Сирии. В частности, 12 августа сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией, окончательно взяли под свой контроль город Аль-Сухна, расположенный в сирийской провинции Хомс. А 31 августа иракская армия освободила от ИГ Таль-Афар на севере страны.