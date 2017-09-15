В результате двойного теракта в Ираке погибли 74 человека, еще 93 ранены

В результате двойного террористического акта, совершенного на юге Ирака, в четверг, 14 сентября, погибли 74 человека, еще 93 человека получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera.

Нападение начался с того, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в ресторане на главной транспортной магистрали, которая соединяет столицу Ирака Багдад с южными провинциями.

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Вскоре после этого, смертник направил автомобиль со взрывчаткой в блок-пост сил безопасности, расположенный на автомагистрали рядом с рестораном.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", которое обнародовало соответствующее заявление через близкое к исламистам агентство Amaq.

Как сообщил губернатор провинции, большинство погибших, предположительно, являются иранцами, которые находились в ресторане.