В результате двойного теракта в Ираке погибли 74 человека, еще 93 ранены

03:21, 15 сентября 2017
Мир
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу в ресторане на главной транспортной магистрали.

Смертник был на автомобиле / REUTERS

В результате двойного террористического акта, совершенного на юге Ирака, в четверг, 14 сентября, погибли 74 человека, еще 93 человека получили ранения. Об этом сообщает Al Jazeera.

Нападение начался с того, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в ресторане на главной транспортной магистрали, которая соединяет столицу Ирака Багдад с южными провинциями.

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Вскоре после этого, смертник направил автомобиль со взрывчаткой в блок-пост сил безопасности, расположенный на автомагистрали рядом с рестораном.

Среди погибших - посетители ресторана / REUTERS

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство", которое обнародовало соответствующее заявление через близкое к исламистам агентство Amaq.

Как сообщил губернатор провинции, большинство погибших, предположительно, являются иранцами, которые находились в ресторане.

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Теги: #теракт в Ираке#автомобиль со взрывчаткой#смертник на авто