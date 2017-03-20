Взрыв автомобиля в Багдаде: 23 погибших, десятки раненых

22:00, 20 марта 2017
Мир
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Более 45 человек получили ранения. Взрыв произошел на оживленной улице шиитского района.

Иллюстрация / REUTERS

На юге Багдада в Ираке прогремел взрыв, в результате чего погибли как минимум 23 человека, сообщает Reuters.

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Взрыв произошел на оживленной торговой улице в районе Амиль, сообщили источники. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял. 

Ранее сообщалось, что в Багдаде также 16 февраля из-за взрыва погибли по меньшей мере 48 человек.

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Теги: #погибшие#взрыв#теракт#Багдад