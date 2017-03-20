Взрыв автомобиля в Багдаде: 23 погибших, десятки раненых

На юге Багдада в Ираке прогремел взрыв, в результате чего погибли как минимум 23 человека, сообщает Reuters.

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Yerel Kaynaklar, "Saat 7.30 sularında meydana gelen patlamada 27 kişinin öldüğü ve 54 yaralının olduğu belirlendi." pic.twitter.com/8fP6A1H4B9 — Qawi Analiz (@QawiAnlz) March 20, 2017

Взрыв произошел на оживленной торговой улице в районе Амиль, сообщили источники. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

Ранее сообщалось, что в Багдаде также 16 февраля из-за взрыва погибли по меньшей мере 48 человек.