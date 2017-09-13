"Лексус" и автомобиль на дровах: туристы показали машины в КНДР (видео)

Туристы, прибывшие в КНДР рассказали о своих первых впечатлениях от страны и столицы Пхеньяна. Об этом говорится в блоге путешественников на «ТСН».

В частности, по словам одного из туристов Артемия Сурина, аэропорт в Пхеньяне похожий на европейский. Возле него туристы заметили «Лексус» и восьмой «Ауди».

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«Но на дорогах крайне мало машин. Гражданину КНДР личного транспорта не положено, только если государство подарит за особые заслуги. Поэтому катаются на собственных машинах в основном военные или артисты. В объектив Сурина попалась и машина на дровах. Это не миф, она настоящая», - пишет издание.