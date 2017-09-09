В Минске прошла акция протеста против российско-белорусских учений "Запад-2017"

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич инициировал акцию протеста против российско-белорусских военных учений Запад-2017. Об этом сообщает издание "Белорусский партизан".

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Мероприятие, по словам Статкевича, было приурочено ко Дню белорусской воинской славы. По окончанию акции протеста была составлена резолюция, согласно которой участники протестуют против втягивания Беларуси "в военное противостояние России против Украины и блока НАТО".

"Мы поддерживаем положение Конституции о "стремлении Беларуси к нейтралитету" и не хотим присутствия чужих войск на нашей земле. Мы расцениваем военные учения Запад-2017, как угрозу суверенитету нашей страны", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Беларуси отказали в визах шестерым парламентариям Литвы, не пустив их на мероприятие белорусской оппозиции. При этом литовские парламентарии не скрывали, что главным акцентом дискуссии должны были стать совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые начинаются на следующей неделе.