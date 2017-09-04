У Лаврова заверяют, что Россия проинформировала НАТО о предстоящих учениях "Запад-2017"

Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков назвал необоснованными обвинения НАТО в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», передает РИА «Новости».

«Те страны, которые стремятся максимально обострить ситуацию накануне учений, вбрасывая необоснованные обвинения в адрес России, — это те страны, которые максимально препятствуют контактам военных наших стран», - сказал он.

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Он отметил, что Россия «максимально широко проинформировала НАТО о предстоящих учениях».

Как сообщал УНИАН, согласно официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек. Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией. В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017» не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, и задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.