Пострадавших от землетрясения украинцев не депортируют из Италии

Дипломаты Украины договорились с миграционной службой Италии не депортировать украинцев, которые пострадали от землетрясения и потеряли свои документы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Италии.

“Достигнута важная договоренность, что миграционные службы не будут депортировать граждан Украины, которые проживали на территории пострадавшего региона и в результате трагедии потеряли соответствующие документы”, - отмечается в сообщении посольства.

Согласно сообщению, сегодня после завершения формальностей, связанных с захоронением одной из погибших украинок, – Анны Парубок – советник по консульским вопросам Руслан СЕМЕНЧЕНКО и советник посольства Василий ШВЕЦ посетили регион Абруццо и провели встречи с представителями итальянских властей и пострадавшими украинцами.

В ходе встреч с представителями властей было подтверждено, что по состоянию на сегодняшний день погибшими считаются две украинки: Анна Парубок и Мария Чернова. Итальянская сторона также сообщила, что списки пострадавших будут обнародованы ориентировочно 17 апреля в 16.00 по местному времени (17.00 по киевскому времени – УНИАН).

В ходе поездки представители посольства также посетили два палаточных городка: Д’Арни и Сант Илия, где сейчас проживают соответственно 16 и 5 украинцев. Представители посольства убедились, что пострадавшие граждане обеспечены всем необходимым, в частности, теплыми вещами, трехразовым питанием и мобильной связью для бесплатных звонков в Украину.

В ходе бесед пострадавшие граждане выразили удовлетворение имеющимися в городках условиями и дополнительных просьб или жалоб не имели, говорится в сообщении.

Администрация городков сообщила, что в виде гуманитарной помощи принимается исключительно новая продукция, а старые вещи в палаточный городок не попадают.

17 апреля представители посольства планируют посетить больницу в городе Терамо, где находится еще одна пострадавшая украинка – Ульяна БРИК, состояние которой врачи называют стабильным.

Кроме того, дипломаты планируют посетить город Пескара, где запланированы встречи с префектом, заместителем мэра и пострадавшими гражданами Украины, которые проживают в гостиницах города.

“Во время поездки по региону и пребывания в палаточных городках ни одного представителя дипучреждений других государств замечено не было”, - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате землетрясения в регионе Абруццо в ночь с 5 на 6 апреля и повторных толчков 7 апреля, полностью разрушен город Аквила. По данным МИД, двое граждан Украины погибли. Всего количество жертв достигает 1500 человек, более 70 тыс. человек потеряли свои дома.

14 апреля УНИАН сообщал о том, что украинцы в Италии считают, что Украина в ситуации после землетрясения продемонстрировала безразличие к своим соотечественникам в то время, как представители дипломатических учреждений других государств, в частности, Румынии и России сразу после чрезвычайного бедствия работали на месте трагедии.

После этого МИД заявил о беспочвенности таких обвинений.