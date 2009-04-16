ЕС готов стать между Саакашвили и грузинской оппозицией

Евросоюз готов взять на себя роль посредника, подготовить встречу Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ и лидеров оппозиции.

Об этом сообщил лидер оппозиционного «Альянса за Грузию» Ираклий АЛАСАНИЯ после сегодняшней встречи с представителем Евросоюза на Южном Кавказе Питером СЕМНЕБИ, передает «Грузия Online».

По словам И.АЛАСАНИЯ, на встрече они обсудили создавшуюся в стране политическую обстановку и условились, что нужно сделать все для встречи с Президентом.

«С нашей стороны мы подтвердили готовность к встрече, которая должна состояться только по одному вопросу, которого требует грузинское общество. Это отставка Президента. Однако мы отметили, что выслушаем и те идеи, которые видятся властям для решения вопроса, а после этого ознакомим общество с результатами», - отметил И.АЛАСАНИЯ.

Вместе с тем, по его словам, важно также то, что лидеры «Альянса за Грузию» сообщили П.СЕМНЕБИ о произошедших за эти дни нападениях и сказали, что должно быть сделано все для пресечения подобных фактов.

«Это очень опасная игра - совершать террористические акты против активистов, - что рано или поздно вызовет ответную реакцию граждан, а это означает хаос. Призываю власти разобраться в ситуации и прекратить терроризирование такими методами», - заявил И.АЛАСАНИЯ.

В свою очередь П.СЕМНЕБИ вновь предложил представителям оппозиции и власти сесть за стол переговоров.

«Наступают праздничные дни. Это должны быть не только дни отдыха, но и дни, которые дадут возможность властям и оппозиции определить, каким будет ближайшее будущее», - заявил П.СЕМНЕБИ.

Как сообщал УНИАН, с 9 апреля оппозиция проводит в Тбилиси массовые акции с требованием отставки М.СААКАШВИЛИ, пикетируя здания парламента, президентской резиденции, Общественного телевидения и Госканцелярии.