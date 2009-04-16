В Чечне отменен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) в Чечне, действующий с 1999 года, снят с 16 апреля, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"По поручению президента РФ Национальным антитеррористическим комитетом внесены изменения в организацию антитеррористической деятельности на территории Чеченской Республики. Председателем Комитета, директором СБ России Александром Бортниковым с 00.00 часов 16 апреля отменен приказ, объявляющий территорию республики зоной проведения контртеррористических операций", - говорится в сообщении.

С указанного времени мероприятия по борьбе с терроризмом в Чечне будут осуществляться в соответствии с общим порядком, действующим в других регионах страны, отмечает комитет.