Оппозиция представила доказательства фальсификации выборов в Молдове

Три крупнейшие оппозиционные партии Молдавии - Либеральная партия, Либерально-демократическая партия Молдавии и альянс "Наша Молдавия" - представили на пресс-конференции доказательства фальсификации парламентских выборов 5 апреля 2009 г. и заявили, что потребуют отмены их результатов.

Лидеры партий Михай Гимпу, Влад Филат и Серафим Урекян заявили, что уже после первых проверок списков избирателей установили механизмы фальсификации выборов. Они отметили, что в списки избирателей незаконно были включены более 400 тыс. избирателей. Представители оппозиции подчеркнули, что, несмотря на то, что последние годы население Молдавии сократилось, количество избирателей в основных списках увеличилось. Так, в сравнении с местными выборами 2007 г. количество избирателей в основных списках выросло на 357 тыс. человек. Кроме того, еще 117 тыс. человек были внесены в дополнительные списки.

Как заявил лидер Либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат, в частности, после проверки 28 участков для голосования в районе Кахул было установлено, что количество сфальсифицированных голосов превысило 10% от общего числа избирателей. Речь идет о лицах, голосовавших без представления документов и внесения их данных в списки, голосовавших за "мертвые души", за избирателей, отсутствующих в стране, но включенных в списки и т.д.

Лидер Либеральной партии Михай Гимпу сказал, что, по результатам проверки было выявлено 5 тыс. 166 человек, которые голосовали несколько раз на различных избирательных участках в Кишиневе. Установлено, что 3 тыс. 280 лиц имеют одинаковые паспортные данные, но разные фамилии, сказал он. В результате частичной проверки трех районов установлено, что около 1,6 тыс. граждан голосовало без документов, а 1,5 тыс. человек - по документам, по которым нельзя голосовать, к примеру, по водительскому удостоверению.

Как заявил лидер альянса "Наша Молдавия" Серафим Урекян, до выборов власти незаконно отпечатали 150 тыс. бюллетеней для голосования и свыше 100 тыс. удостоверений личности и вкладышей к ним, которые использовались для фальсификации выборов. Как отметил лидер альянса "Наша Молдавия", самые большие трудности в доступе к спискам оппозиционные партии испытывают в Кишиневе, зная, что здесь были осуществлены одни из самых массовых фальсификаций.

Представители оппозиционных партий Молдавии заявили, что намерены представить доклад о фальсификациях в Конституционный суд, попросят его продлить сроки проверки списков избирателей.

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