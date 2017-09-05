Японец сыграл хит "Despacito" на калькуляторах (видео)
14:33, 05 сентября 2017Мир
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Чтобы сыграть мелодию, парень использовал специальные калькуляторы, которые могут воспроизвести около 20 разных звуков.
В таком исполнении популярная песня еще не звучала / скриншот УНИАН
Автор YouTube-канала "It's a small world" из Японии опубликовал видео, в котором на двух калькуляторах сыграл мировой хит "Despacito" Луиса Фонса. Ролик стал популярным в сети, на данный момент его посмотрели более 200 тысяч раз.
Отметим, чтобы сыграть мелодию, парень использовал специальные калькуляторы, которые работают по принципу синтезатора и могут воспроизвести до 20 разных звуков.
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Ранее этот же автор на калькуляторах сыграл каверы на песни "Shape of you" Эда Ширана и "Friends" Джастина Бибера.
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