Японец сыграл хит "Despacito" на калькуляторах (видео)

Автор YouTube-канала "It's a small world" из Японии опубликовал видео, в котором на двух калькуляторах сыграл мировой хит "Despacito" Луиса Фонса. Ролик стал популярным в сети, на данный момент его посмотрели более 200 тысяч раз.

Отметим, чтобы сыграть мелодию, парень использовал специальные калькуляторы, которые работают по принципу синтезатора и могут воспроизвести до 20 разных звуков.

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Ранее этот же автор на калькуляторах сыграл каверы на песни "Shape of you" Эда Ширана и "Friends" Джастина Бибера.