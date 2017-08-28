Печально известный новый посол РФ в США встретился со своим американским коллегой

Новоназначенный посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Теффт встретились в Москве и обсудили «ряд международных проблем».

Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел России сообщает Крым.Реалии.

Встреча состоялась через неделю после того, как Москва объявила о решении президента Владимира Путина назначить новым послом в США 62-летнего Анатолия Антонова, в то время заместителя министра иностранных дел, а перед тем замминистра обороны России – на той должности он был во время оккупации Россией Крыма и начала вторжения российских войск на оккупированную часть Донбасса. Из-за этой его роли в агрессии России против Украины Антонов находится под санкциями Европейского союза, Канады и Украины – но не под санкциями США.

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Антонов в предыдущие годы активно выступал в защиту агрессивной внешней политики России и также твердо защищал ее позицию на переговорах по ряду вопросов, среди которых контроль над вооружениями.

Он заменит в Вашингтоне Сергея Кисляка, который во время президентской кампании в США 2016 года и период перехода власти активно встречался с членами команды нынешнего президента Дональда Трампа, которого в Москве считали пророссийским. Теперь эти встречи являются предметом нескольких расследований в США по вмешательству России в выборы и о вероятном сговоре между Россией и союзниками Трампа, что отрицают и Россия, и Трамп.

Джон Теффт должен покинуть Москву течение этого года. Дональд Трамп в июле номинировал на пост нового посла Джона Гантсмана, который ранее был послом США в Китае; его кандидатуру еще должен одобрить Сенат.